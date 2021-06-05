У Нігерії заблокували Twitter після образливого поста президента

У Нігерії заблокували Twitter. Таке рішення прийняли в уряді після того, як соцмережа заблокувала пост президента, повідомляє УНІАН.

В уряді заявили, що діяльність Twitter в країні припинена на невизначений термін, передає CNN.

"Федеральний уряд призупинив на невизначений термін діяльність служби мікроблогів і соціальних мереж Twitter в Нігерії" , - йдеться в повідомленні уряду.

Twitter звинувачують в тому, що компанія "дозволяє використовувати свою платформу для діяльності, яка може підірвати корпоративне існування Нігерії".

При цьому, така заборона наступила відразу після того, як два дні тому Twitter видалив твіт президента Мухаммаду Бухарі. Лідер Нігерії написав у ньому про те, що розправиться з людьми на південному сході країни, яких він звинувачує в атаках на громадську інфраструктуру в регіоні.

"Багато хто з тих, хто сьогодні погано поводиться, занадто молоді, щоб усвідомлювати руйнування і загибель людей, які відбулися під час громадянської війни в Нігерії. Ті з нас, хто провів 30 місяців в полях і пережили війну, будуть говорити з ними тією мовою, яку вони розуміють" , - написав Бухарі на своїй сторінці.

Цей пост нігерійці порахували образливим і почали його ретвітити з гнівними коментарями. Після цього Twitter видалив пост Бухарі.