Названі терміни повного переходу українців на е-лікарняні

З червня в Україні почали вводити електронні лікарняні. Відповідний наказ вже підписаний і пройшов експертизу Мін'юсту, повідомляє Кореспондент.

Про це заявив в п'ятницю, 4 червня, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, до 31 серпня буде працювати перехідна модель впровадження е-лікарняних. У цей період медичні установи будуть формувати електронні укладення про тимчасову непрацездатність, і водночас видавати паперові листки непрацездатності. При цьому лікар буде вирішувати, який вид документа видати, виходячи з вимог МОЗ.

Повний же перехід всіх медустанов країни на формування е-висновків про тимчасову непрацездатність відбудеться з 1 вересня.

"Пацієнтам більше не доведеться бігати в лікарню за паперовим листом непрацездатності, нести його на роботу, а роботодавці відійдуть від паперової тяганини з Пенсійним фондом і Фондом соціального страхування в процесі оформлення своєму працівникові виплат за лікарняний" , - зазначив міністр.

Він підкреслив, що наказ щодо законопроєкту Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їх перевірки вже підписаний.