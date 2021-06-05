США почали експорт вакцини від коронавірусу

Уряд Сполучених Штатів в п'ятницю, 4 червня, відправив мільйон доз вакцин від коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson в Республіку Корея, повідомляє Кореспондент.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі в ході брифінгу. За її словами, це перша партія із запланованих 80 мільйонів доз, які США зобов'язалися передати іншим країнам.

"Це в п'ять разів більше за інші країни та становить 13% від виробництва (всіх вакцин - ред.) в С ﻿ ША. І ми взяли на себе зобов'язання зробити це до кінця червня" , - підкреслила Дженніфер Псакі.

Вона нагадала, що перші 25 мільйонів доз в найкоротші терміни будуть відправлені адресно країнам, які найбільше страждають від коронавірусу. Решту вакцин американська влада надасть глобальному механізму COVAX.