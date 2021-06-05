В Аргентині запустили виробництво вакцини Супутник V
В Аргентині почалося виробництво російської вакцини від коронавірусу Супутник V, повідомляє Кореспондент.
Виробництвом вакцини зайнялася фармацевтична компанія Richmond, передає пресслужба президента країни Альберто Фернандеса у Twitter.
За його запуском в прямому ефірі спостерігали аргентинський лідер і ряд його колег в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.
Як повідомляється, Супутник V буде випускатися в Аргентині під назвою Супутник VIDA. У планах компанії провести на першому етапі два мільйони доз препарату.