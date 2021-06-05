10 найгарніших автомобілів в історії

Створювати автомобілі – це безумовно мистецтво, навіть якщо цей процес майже повністю може бути технічним. В історії індустрії є багато неймовірних прикладів моделей, які запам’яталися назавжди, повідомляє Обозреватель.

Класичні машини довели свою красу десятками років, в які люди ними захоплювалися і продовжують це робити. Деякі дивовижні авто встановлюють нові тенденції дизайну і зараз. Всі ці машини стають найбільш затребуваними та дорогими моделями своїх епох. Сайт Autoexpress підібрав 10 найгарніших автомобілів, які за всю історії змогли зачепити найбільше.

10. Corvette Stingray 1963 року

Corvette Stingray – знакове купе з розділеним вікном. Джерело: CorvSport

Фанати спортивних автомобілів не схильні оцінювати керованість Chevy Corvette порівняно з європейськими конкурентами – зрештою він був названий на честь класу військових кораблів. Але з естетичного погляду Corvette зарекомендував себе, як знакове купе з розділеним вікном.

У 1963 році Chevrolet представив свій MkII Corvette, і першим його варіантом було купе. Стиль курирувався гуру дизайну GM Біллом Мітчеллом, хоча він хотів встановити подвійне заднє скло, але цю ідею відкинули заради єдиного скла. Купе з тих пір стало одним з найбільш колекційних моделей Corvette.

9. Ford GT40 1964 року

Ford GT40 чотири рази поспіль перемагав у "Ле-Мані". Джерело: Robb Report

Коли Ford вирішив взяти участь "24 години Ле-Мана", він створив для нього автомобіль GT. Йому зробили низький алюмінієвий кузов висотою 1016 мм, що було максимально дозволеною висотою для міжнародних змагань на витривалість. Також йому встановили двигун V8 об'ємом 4,7 літра, а технологію шасі запозичили у британського виробника гоночних автомобілів Lola.

Це в двох словах, як з’явився тепер вже легендарний GT40. За допомогою Керрола Шелбі та ряду інших зіркових водіїв це ім’я увійшло в історію, чотири рази поспіль перемагаючи в "Ле-Мані" з 1966 по 1969 рік. І навіть зараз його чудовий вигляд повністю виправдовує багатомільйонні цінники, які ставлять на нього на аукціонах.

8. Lamborghini Countach 1974 року

Lamborghini Countach вплинула на всі моделі марки. Джерело: Supercars.net

Багато ентузіастів обожнюють оригінальний Countach LP400, який отримав вражаючий дизайн, розроблений італійською компанією Bertone. Вони приділили особливу увагу товстим колісним аркам, які оточують надзвичайно широкі задні шини Pirelli.

Зовнішній дизайн моделі, особливо з дверями ножицями, мав такий сильний вплив на Lamborghini, що відгукується навіть в сучасному Aventador, не кажучи вже про останні одноразові та обмежені серії, такі як Reventon, Veneno і Sian.

7. Aston Martin Valkyrie 2021 року

Aston Martin Valkyrie поєднав гарний вигляд та технології. Джерело: Motor1

Нова тенденція на ультрависокопродуктивні автомобілі часто призводить до зовнішнього дизайну, який більше зосереджений на характеристиках, ніж на естетиці. Aston Martin Valkyrie виходить за межі жанру, вдаючись виглядати красиво та мати найсучасніші технології.

Це машина розроблена для того, щоб бути на рівні з автомобілями Формули-1. Під її кузовом розташовуються аеродинамічні тунелі, що створюють ефект Вентурі, який забезпечує оптимальний розподіл повітряних потоків і максимальну притискну силу при русі на високих швидкостях. І це поєднується з вражаючим двигуном V12 потужністю близько 1000 к.с. Вихід моделі запланований на 2021 рік.

6. Hispano H6B "Tulipwood" 1924 року

Hispano H6B "Tulipwood" створили для перегонів Targa Florio. Джерело: Ultimatecarpage

Назва Hispano-Suiza шанується серед шанувальників розкішних автомобілів, побудованих між Першою та Другою світовою війною, а його імпозантна модель H6 випускалася з 1919 року до 1933 року. Компанія славилася своїм технічно вдосконаленим підходом, включаючи легкі двигуни, натхненні авіаційними агрегатами, та першу в індустрії систему допомоги гальм.

H6B у свій час мав найпотужніший восьмилітровий двигун, який надихнув на створення п'яти його гоночних версій, одна з яких встановила міжнародні рекорди швидкості. Казковий H6B Tulipwood був представлений в 1924 році для перегонів Targa Florio.

5. Mercedes-Benz 540K Spezial Roadster 1936 року

Mercedes-Benz 540K Spezial Roadster відрізнявся своїм кузовом і двигуном. Джерело: Вікіпедія

Mercedes-Benz 540K вишов в 1936 році і був приголомшливим монстром із наддувом. Він був доступний у різних версіях кабріолетів та лімузинів, але жодна не була така гламурна і бажана, як версія Spezial Roadster. Цей символ довоєнної автомобільної індустрії відрізняється двомісним видовженим кузовом і вбудованим восьмициліндровим двигуном із нагнітачем, який керується водієм для додаткової продуктивності.

Тоді для багатьох виробників розкішних автомобілів було прийнято наймати для кузовних робіт сторонніх будівників, а Mercedes створив власну велику команду майстрів. На сьогодні 540K Spezial Roadster – одна з найбільш цінних та колекційних моделей у світі.

4. Bugatti Type 57 Atlantic

Bugatti Type 57 Atlantic чудово виглядав, але не пішов у виробництво. Джерело: Xerjoff Magazine

Любителі мистецької течії ар-деко мали би захоплюватися лініями цього купе-похідного автомобіля Bugatti Type 57. В кінці 1930-х було побудовано всього чотири Atlantics.

Прототип був виконаний у магнієвому сплаві під назвою Elektron, який був легким, але легкозаймистим при високій температурі. Панелі кузова були заклепані між собою, а їх кріплення видно на його задній частині. Чотири купе виготовлені з алюмінію, і зберегли видимі заклепки.

3. Jaguar XK120 1954 року

Реакція на демонстраційний Jaguar XK120 змусила почати його виробництво. Джерело: Catawiki

Jaguar заснували в кінці 1940-х, і вже на початку 50-х він здобув пару перемог у "Ле-Мані". Він хотів продовжити свій зріст у повоєнний період, коли з’явився попит на розваги. Результатом цьому став презентований на автосалоні в Лондоні в 1948 році двомісний родстер, який був спочатку призначений для демонстрації нового шестициліндрового двигуна XK. Автомобіль отримав таку бурхливу реакцію, що компанія негайно почала його виробництво. Він отримав свою назву за максимальну швидкість автомобіля в милях на годину зі знятим лобовим склом.

XK120 був доступний, як родстер та у вигляді купе. Згодом він перетворився на моделі XK140 та XK150 і став попередником E-Type. Ранні родстери XK120 вважають найкрасивішими з усієї групи.

2. Ferrari 250 GT California Spyder SWB 1960 року

Ferrari 250 GT California Spyder SWB для ринку США. Джерело: Auto Express

Ferrari має довгий каталог неймовірно гламурних автомобілів, але Ferrari 250 GT California Spyder є одним з найбажаніших завдяки своєму прекрасному відкритому двомісному кузову, створеному майстрами кузовного будівництва компанії Scaglietti.

California Spyder SWB був розроблений для американського ринку, як випливає з назви. Версія з довгою колісною базою, представлена ​​в 1957 році, була замінена ще більш прекрасним варіантом з короткою базою в 1960 році. Вона була кращою завдяки дисковим гальмам і вдосконаленій версії V12 на 276 к.с.

1. Alfa 8C 2900 Mille Miglia 1938 року

Alfa 8C 2900 Mille Miglia створили для гонки на витривалість. Джерело: Ultimatecarpage

Протягом багатьох років було багато прекрасних Alfa Romeo, але одним із головних автомобілів у вражаючому історичному портфоліо марки є той, який виграв знамениту італійську гонку на витривалість "Мілле Мілья" в 1938 році. 8C 2900 побудували на базі 8C Grand Prix. Він отримав 8-циліндровий рядний 2,9-літровий двигун з подвійними нагнітачами.

Заводська гоночна команда Alfa Corse перемогла в гонці 1938 року також завдяки цьому агрегату на 295 к.с. Чудовий кузов родстера був створений компанією Carrozzeria Touring Superleggera.