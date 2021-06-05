В Україні за сутки менше 2 тисяч випадків COVID-19

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 1 897 нових випадків захворювання COVID-19, видужали - 8 330 людей, померли 86 людей, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"5 червня 2021 в Україні зафіксовано 1897 нових випадків захворювання COVID-19. Серед них - 91 дитина і 65 медпрацівників. Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 065 осіб; летальних випадків - 86; одужали - 8 330 осіб" , - повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) і Харківській (116) областях.

Днем раніше, 4 червня було зафіксовано 2 266 нових випадків інфікування COVID-19, 3 червня повідомлялося про 2 581 нового інфікованого коронавірусом, 2 червня за добу зафіксовано 2 205 нових випадків інфікування COVID-19.

Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок суботи склала 2 213 580 осіб, 51 140 пацієнтів померли 2 088 712 осіб одужали.