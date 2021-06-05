Є два варіанти: ексміністр сказав, куди можуть переїхати переговори щодо Донбасу

Новим місцем для переговорів щодо Донбасу замість столиці Білорусі Мінська має стати одна з нейтральних країн, повідомляє Україна 24.

Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Я нагадаю, що формально "мінського формату" не існує, є Тристороння контактна група, яка просто за рішенням знаходилась певний час у Мінську. Тому ніякої географічної прив'язки тут немає. Що стосується нового місця, а 100% від Мінська потрібно відмовитись, я вважаю, що ми це вже зробили, потрібно тільки жорстко це сказати" , - заявив ексглава МЗС.

За словами Клімкіна, тут є два можливих варіанти:

"Перший варіант – країни, для яких не потрібно робити виключення щодо санкцій, а ми розуміємо, що той самий Козак (заступник глави адміністрації президента РФ – ред.) під санкціями. Тоді виникає варіант – або Туреччина, Стамбул, Анкара, або варіант Сербії. За моєю інформацією, Росія вже зондувала з деякими західними партнерами варіант Сербії, наприклад, той самий Белград. Або другий варіант - країни умовно нейтральні. Це може бути Швейцарія, Фінляндія".

Ексміністр зазначив, що зараз як варіант обговорюється Польща, але припустив, що "Кремль на це станом на сьогодні не піде".

На запитання, чи прийнятним для України є Белград, Клімкін відповів:

"Я вважаю, що це не найкраща опція, але, врешті-решт, нам же "їхати, а не шашечки". Якщо нам потрібно продовжувати говорити, можемо вибирати і Белград. Я вважаю, що той же Стамбул логістично і з точки зору політики був би звичайно кращим".