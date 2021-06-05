Як позбутися від цукрового залежності

Обмежити цукор в своєму раціоні не так вже й просто. Особливо, коли він є не тільки в шоколаді, цукерках, а в соусах, хлібі і навіть в соках, повідомляє РБК-Украина.

Щоб позбутися від цукрозалежності і нормалізувати споживання солодощів, нутриціолог Наталя Власнюк порекомендувала наступні кроки в своєму Instagram.

Як відучити себе від цукру:

1. Читати етикетки. Не беріть продукти, на етикетці яких цукор в будь-якій формі (цукор, сахароза, глюкоза, фруктоза, кукурудзяний сироп) перерахований серед перших трьох інгредієнтів. Також потрібно уникати білого борошна, яке міститься в багатьох видах хліба і в макаронних виробах, тому що організм швидко перетворить її в цукор.

2. Поступова відмова від продуктів, що містять цукор. Для початку приберіть зі свого раціону продукти з високим вмістом цукру, в тому числі фастфуд, перероблені продукти, газовану воду і фруктові напої.

3. Витримати 7-10 днів без цукру. Цього достатньо, щоб побороти залежність. Якщо в процесі відмови ви відчуваєте нездужання, можна підтримати себе фруктами і 1-2 квадратиками гіркого шоколаду.

4. Якщо дуже хочеться солодкого, його потрібно з'їсти. Але не все тістечко, а зовсім трохи. Дуже повільно і смакуючи. Після того, як наполеглива потреба в солодощах вас покине, можна ввести в раціон трохи темного шоколаду, фрукти.

5. Прибрати зайвий кофеїн. Надлишок кофеїну посилює симптоми сахарозалежності. Найкраще перейти на чай або цикорій.

6. Приймати вітаміни. Бідна поживними речовинами їжа викликає бажання поїсти в цілому і тягу до солодкого зокрема. При лікуванні цукрозалежності особливо важливі: магній, йод, хром, вітамін С, B6, D. доповнюйте вітамінний комплекс прийомом риб'ячого жиру або Омега-3.

7. Вибирати цілісні продукти. Це неперероблені фрукти, овочі, зернові та м'ясо. Більшість з них має низький глікемічний індекс і не підживлює бажання з'їсти солодкого. Чи не підгодовує, а значить не дозволяє розмножуватися, грибкової та бактеріальної мікрофлори кишечника.