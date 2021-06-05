Усик - Джошуа: Повєткін оцінив шанси українця

Британець Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) не є фаворитом протистояння проти українця Олександра Усика (18-0, 13 КО). Наш співвітчизник має всі шанси відібрати у чемпіона три його титулу, повідомляє Обозреватель.

Таку думку в коментарі РІА "Новости" висловив російський боксер Олександр Повєткін (36-3-1, 25 КО). За словами Російського витязя, тренери Усика підготують його до битви з чемпіоном світу за трьома версіями.

"Вважаю Сашу хорошим і сильним боксером, він добре відчуває дистанцію. Буду вболівати за нього. У нього є всі шанси. Особиста порада Усику? Не можу сказати, що ми прямо дуже добре спілкуємося. Якщо він попросить... Не знаю, що можу йому підказати. У нього є тренери. Не вважаю Джошуа фаворитом. Думаю, шанси рівні" , – сказав Повєткін.

Нагадаємо, бій Усик – Джошуа було офіційно санкціоновано Всесвітньою боксерською організацією (WBO), так як український боксер є обов'язковим претендентом на її титул. Це рішення обурило промоутера британця Едді Хірна, який заявив, що Ентоні набридло проводити постійні захисту титулів.

Джошуа спочатку повинен був побитися зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій ваговій категорії. проте Циганського короля, як називають Ф'юрі, зобов'язали провести третій бій з американцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО).

Як повідомлялось, Едді Хірн заявив, що в команді Ентоні Джошуа не бачать сенсу﻿ утримувати чемпіонські пояси і бій з Усиком може не відбутися. Британський промоутер також назвав імена боксерів, які можуть замінити Усика в поєдинку, який заплановано на серпень.

Сам Олександр розповів, що йому не подобається ситуація, яка склалася в суперважкому дивізіоні. Він порівняв її з українською політикою. Крім того, Усик заявив, що відчуває труднощі в боксі через українське громадянство.