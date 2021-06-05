Україна нарощує темпи вакцинації

У п'ятницю в Україні 57 440 осіб отримали щеплення проти COVID-19. З них першу дозу отримали 53 710 осіб, а повністю імунізовані - 3 730 осіб, повідомляє Кореспондент.

"57 440 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 4 червня 2021 року. Одну дозу отримали 53 710 осіб, повністю імунізовані - 3 730 осіб" , - йдеться в повідомленні МОЗ України.

У МОЗ зазначили, що з початку вакцинної кампанії щеплено 1 177 373 особи, з них отримали 1 дозу - 1 177 371 особа, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 145 792 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 323 163 щеплення.