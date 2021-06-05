Запуск ринку землі: як власникам захистити свої паї
Власники земельних ділянок можуть ставати жертвами рейдерів, які підробляють документи і незаконно привласнюють чужу власність. Особливо це актуально після запуску обігу сільськогосподарських земель 1 липня. Тому українцям радять оцифрувати свої документи на паї, повідомляє UBR.
Міністерство юстиції рекомендує дотримуватися двох правил, щоб захистити землю від рейдерства.
- Присвоїти земельній ділянці кадастровий номер - так званий аграрний паспорт. Без нього не можна буде здійснити жодної юридичної угоди.
- Внести відомості про речові права на ділянку (оренда або власність) до Державного реєстру прав на нерухоме майно.
"У більшості людей право на землю знаходиться тільки на паперових носіях. А це - відкритий шлях для шахраїв, які можуть підробити документи і звернутися, наприклад, до нотаріуса з підробленим документом. Крім того, коли немає даних в реєстрі, ніхто не знає, хто власник, крім того органу, який видавав документ", - пояснює Мін'юст.
Оцифрувати документи можна як до 1 липня, так і після цієї дати. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса або державного реєстратора.
Якщо ж власник або орендар став жертвою рейдерства, то є два шляхи: звернутися зі скаргою до Мін'юсту (якщо реєстратор зробив незаконні дії) або звернутися із заявою в поліцію (в випадки шахрайства з землею і підробки документів).