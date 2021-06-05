Запуск ринку землі: як власникам захистити свої паї

Власники земельних ділянок можуть ставати жертвами рейдерів, які підробляють документи і незаконно привласнюють чужу власність. Особливо це актуально після запуску обігу сільськогосподарських земель 1 липня. Тому українцям радять оцифрувати свої документи на паї, повідомляє UBR.

Міністерство юстиції рекомендує дотримуватися двох правил, щоб захистити землю від рейдерства.

Присвоїти земельній ділянці кадастровий номер - так званий аграрний паспорт. Без нього не можна буде здійснити жодної юридичної угоди. Внести відомості про речові права на ділянку (оренда або власність) до Державного реєстру прав на нерухоме майно.

"У більшості людей право на землю знаходиться тільки на паперових носіях. А це - відкритий шлях для шахраїв, які можуть підробити документи і звернутися, наприклад, до нотаріуса з підробленим документом. Крім того, коли немає даних в реєстрі, ніхто не знає, хто власник, крім того органу, який видавав документ" , - пояснює Мін'юст.

Оцифрувати документи можна як до 1 липня, так і після цієї дати. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса або державного реєстратора.

Якщо ж власник або орендар став жертвою рейдерства, то є два шляхи: звернутися зі скаргою до Мін'юсту (якщо реєстратор зробив незаконні дії) або звернутися із заявою в поліцію (в випадки шахрайства з землею і підробки документів).