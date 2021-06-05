Епідеміолог розповіла, чи можна припинити носити маски

У деяких країнах світу влада вже скасувала масковий режим для населення. Зокрема йде мова про Ізраїль, Польщу та США. Однак для України таке рішення поки залишається недоступним, повідомляє УНИАН.

Епідеміологиня та експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Наталія Виноград у коментарі 24 каналу пояснила, що масковий режим залишається для українців обов'язковим.

Як зазначила експерт, триває мутація вірусу.

"Ми не знаємо, які генотипи циркулюють й які можуть бути" , – підкреслила вона.

"Ми маємо справу з таким непрогнозованим вірусом, що краще там, де є високий ризик зараження, маску мати" , – заявила Виноград.

Мовиться про такі місця із великим ризиком зараження:

-громадський транспорт;

-закриті приміщення.

Також вона зауважила, що в Японії виник новий штам коронавірусу, мутація "британського" штаму. Епідеміологиня з ВООЗ зазначила, що в країні через це виникла велика проблема.

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