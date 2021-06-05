Солістка Go_А знялася для українського Vogue

Солістка українського гурту Go_A, який посів на Євробаченні 2021 5-те місце, Катерина Павленко знялася в стильній фотозйомці для модного видання Vogue. Зірка з'явилася в кадрі в одязі українських брендів, повідомляє Обозреватель.

На знімках видно, що Павленко перевтілилася в ефектних вбраннях, які не тільки показали її оригінальну натуру, а й жіночність. Так, у першому образі артистка приміряла довгу червону сукню з прикрасами на спідниці, чорний ажурний корсет і маску. Доповнили стиль взуття на високій дерев'яній підошві від Polina Veller. Підкреслив оригінальний образ макіяж – чорно-червоні стрілки з акцентом на скронях.

Зірка знялася в модній фотозйомці для Vogue. Джерело: vogue.ua

Павленко приміряла довгу червону сукню з прикрасами на спідниці, чорним ажурним корсетом і маску. Джерело: vogue.ua

У другому образі Павленко показала свою жіночність, одягнувши чорну сукню від бренда Finch з об'ємними рукавами. Візажисти цього разу зробили легкий макіяж із чорними стрілками і рожевим блиском на губах.

Павленко приміряла жіночний образ у чорній сукні і з квітами. Джерело: vogue.ua

Павленко позувала в довгій сукні з об'ємними рукавами. Джерело: vogue.ua

Третій образ солістки Go_A складався з білого костюма від бренда DSHUS. Взуття вибрали від House Martin Shoes. Акцентувати на яскравий образ співачки стилісти вирішили за допомогою пишної зачіски і незвичайного макіяжу у вигляді білої лінії на обличчі.

Павленко з'явилася в білосніжно костюмі і з оригінальним макіяжем. Джерело: vogue.ua

Павленко постала в кадрі в одязі українських брендів. Джерело: vogue.ua

Коротко про знаменитостей:

Go_A – український електрофолк-гурт. Представники України на Євробаченні 2021.

У листопаді 2016 року вийшов дебютний альбом гурту "Іди на звук", виданий на лейблі "Moon Records". Того ж року Go_A здобули перемогу в конкурсі "The Best Track in Ukraine", а пісня "Веснянка" потрапила на хвилі "Kiss FM", де шість тижнів поспіль трималася на першому рядку в хіт-параді "10 Dance", в результаті гурт був номінований титулом "Kiss FM Відкриття року".