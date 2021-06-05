Банки почали видавати кредити на розмитнення евроблях

Українські банки почали видавати кредити на розмитнення імпортних автомобілів на європейських номерах. Зокрема, про вихід в даний сегмент заявив OTP Bank, повідомляє UBR.

Про це розповів юрист і митний брокер Іван Казачук.

За його словами, поки подібні продукти більшість банків масово не пропонують.

"Багато фінансових установ - під великі кабальні умови від 80% річних" , - розповів він.

Юрист повідомив, що розмір коштів, необхідних для розмитнення евроблях, коливається в межах € 1-2 тис.

"Умови - це офіційна робота і чиста кредитна історія" , - підкреслив він.

Відсоток, під який OTP Bank видає подібні позики, залежить від багатьох чинників: сума, терміни, доходи позичальника і т.д.

Нагадаємо, що в травні президент підписав закони про зміну податкового законодавства щодо пільгового розмитнення євроблях.

Старі автомобілі на Єврономер старше п'яти років, ввезені в Україну до кінця 2020 року, будуть обкладатися податком за пільговою ставкою ПДВ і акцизного податку. Розмір акцизу буде залежати від віку автомобіля, обсягу і типу двигуна, але без прив'язки до його вартості.

В уряді пообіцяли, що в більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме €1 тис.