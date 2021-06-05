Єлизавета II, Міддлтон і інші: де живуть члени королівської сім'ї
Королева Великобританії Єлизавета II має шість резиденцій. Одні придбані разом із титулом, інші – за правом спадкування. Інші члени королівської сім'ї також володіють декількома елітними маєтками і невеликими будинками, повідомляє Обозреватель.
Крім того, деякі з них мають таємні котеджі, про які ніхто не знає. Детальніше про житло королівської сім'ї Британії читайте далі в матеріалі.
Принц Чарльз і його дружина Камілла живуть у лондонській резиденції Clarence House. З інтер'єру там є диван із золотом від дизайнера меблів Томаса Чиппендейла, а на стінах висить портрет королеви.
Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон проживають в апартаментах 1А Кенсінгтонського палацу. Там є вітальня, прикрашена сімейними фотографіями, книгами, квітами та іншими предметами інтер'єру.
Також герцоги мають заміський будинок у георгіанському стилі Анмер-гол. Він розташований у приватному маєтку королівської сім'ї Сандрінгем у Норфолку.
Після весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон у 2011 році королева Єлизавета II вирішила подарувати Анмер-гол новоспеченим герцогу та герцогині Кембриджським. Цей будинок може похвалитися 10 спальнями, на території розташовані басейн і тенісний корт зі штучним покриттям.
Окрім того, принц Вільям і Кейт Міддлтон мають ще одну резиденцію на території маєтку Балморал у Шотландії. Про цей маєток мало згадується в ЗМІ, але відомо, що він був подарунком герцогові Кембриджському від його прабабусі, королеви-матері, незадовго до її смерті у 2002 році.
Усім відомий Букінгемський палац, в якому проживає королева Єлизавета, має 775 кімнат, 19 державних номерів, 52 королівських і гостьових спалень, 188 номерів для персоналу, 92 офіси та 72 ванні кімнати. Прилегла територія садів до того ж займає аж 17 гектарів.
Віндзорський палац для королеви слугує заміським будинком. Резиденція охоплює 13 гектарів, а у внутрішніх приміщеннях розташовано 1000 кімнат.
Голірудський палац є офіційною резиденцією британської корони в Единбурзі. Тут королева зупиняється під час своїх традиційних поїздок до Шотландії, як правило, в перший тиждень літа. Також у цьому маєтку королева призначає першого міністра країни і проводить прийоми.
У приватному маєтку Балморал королева проводить кілька тижнів наприкінці кожного літа. Він побудований у 1852 році і займає площу близько 20 гектарів, включно з лісовим господарством і сільськими угіддями, а також контрольованими стадами оленів і поні.
Сандрінгемський палац часто використовується для відпочинку під час свят. Тут Єлизавета усамітнюється з рідними на річницю власної коронації і смерті батька, а також на Новий рік.
Палац Хіллсборо є офіційною резиденцією королеви під час її візитів до Північної Ірландії. За сумісництвом палац є і резиденцією уряду країни. Побудований у георгіївському стилі у XVIII столітті.
Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл мають великий маєток у Каліфорнії. Так, будинок із дев'ятьма спальнями і 16 ванними кімнатами у престижному районі Санта-Барбара було куплено 18 червня 2020 року за 14,7 млн доларів.
У головному будинку герцогів Сассекських є бібліотека, офіс, спа з окремою сухою та вологою сауною, тренажерний зал, ігрова кімната, ігровий зал і театр. Окрім того, на території житла розташований гараж на п'ять автомобілів.