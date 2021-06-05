Путін розповів, які теми планує обговорити на зустрічі з Байденом

Президент РФ Володимир Путін назвав теми, які він планує підняти в розмові з президентом США Джо Байденом. Зустріч відбудеться 16 червня в Женеві, повідомляє УНІАН.

Путін назвав Байдена "досвідченим політиком" і висловив сподівання, що зустріч буде "конструктивною".

"Попри розбіжності, які створені не російською стороною, у нас є спільні інтереси... Це вирішення екологічних проблем, стратегічна стабільність, спільна робота з вирішення низки регіональних криз" , - сказав президент РФ.

Під "низкою регіональних криз" глава Кремля, можливо, мав на увазі й війну на Донбасі - саме таким терміном в Росії прикривають свою агресію на Сході України.

Нагадаємо, Байден і Путін проведуть зустріч 16 червня 2021 року у швейцарській Женеві. Відомо, що перед зустріччю з Путіним Байден переговорить з президентом України Володимиром Зеленським.

У Кремлі заявили, що на перший саміт президентів США і Росії не готують двосторонніх документів. Крім того, Москва підкреслює, що від зустрічі не варто чекати перезавантаження у відносинах з Вашингтоном.