Топ-5 країн Європи з найчистішими водоймами
Перед відкриттям пляжного сезону експерти в різних містах Європи провели експертизу і розповіли про те, де найчистіше море для купання. Так, лідирує в рейтингу 2021 року Республіка Кіпр, повідомляє Обозреватель.
За словами Європейського агентства з охорони навколишнього середовища острівна держава Кіпру зберегла статус сприятливого місця для купання. Вони відзначили, що якість води визнано "відмінним" і отримало найвищий бал – "100%".
Також в топ-5 увійшли такі країни, як:
- Австрія – 97,7%
- Греція – 97,1%
- Мальта – 96,6%
- Хорватія – 95,1%
У десятку кращих країн експерти включили ще: Німеччину (89,9%), Італію (88,6%), Іспанію (88,5%), Бельгію (79,7%) і Францію (77,5%). За словами агентства з охорони навколишнього середовища, мінімальні вимоги до якості води дотримані в 93% прибережних зон Європи.