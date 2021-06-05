Топ-5 країн Європи з найчистішими водоймами

Перед відкриттям пляжного сезону експерти в різних містах Європи провели експертизу і розповіли про те, де найчистіше море для купання. Так, лідирує в рейтингу 2021 року Республіка Кіпр, повідомляє Обозреватель.

За словами Європейського агентства з охорони навколишнього середовища﻿ острівна держава Кіпру зберегла статус сприятливого місця для купання. Вони відзначили, що якість води визнано "відмінним" і отримало найвищий бал – "100%".

У Кіпрі якість води в море визнано "відмінним". Джерело: Shutterstock

Також в топ-5 увійшли такі країни, як:

Австрія – 97,7%

Друге місце зайняла Австрія в рейтингу кращих країн з найчистішим морем. Джерело: Shutterstock

Греція – 97,1%

Греція зайняла 3 місце в рейтингу кращих країн з найчистішим морем. Джерело: Shutterstock

Мальта – 96,6%

Мальта виявилася на 4 місці в рейтингу кращих країн з найчистішим морем. Джерело: Shutterstock

Хорватія – 95,1%

Хорватія увійшла в топ-5 кращих країн з найчистішим морем. Джерело: Shutterstock

У десятку кращих країн експерти включили ще: Німеччину (89,9%), Італію (88,6%), Іспанію (88,5%), Бельгію (79,7%) і Францію (77,5%). За словами агентства з охорони навколишнього середовища, мінімальні вимоги до якості води дотримані в 93% прибережних зон Європи.