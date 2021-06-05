Українець намагався поштою відправити за кордон 12 кг бурштину

Прикордонники перехопили дві посилки, в яких громадянин України намагався відправити в Катар і ОАЕ 12 кг бурштину, повідомляє Кореспондент.

"Прикордонники оперативно-розшукового підрозділу ОКПП Київ спільно з співробітниками Київської митниці провели перевірку міжнародних поштових відправлень. У двох посилках були виявлені камені бурштину великих фракцій. Вага деяких каменів становив до 1,5 кг" , - наголошується в повідомленні.

Співробітники митниці склали протоколи про порушення митних правил. Камені вилучені. Їх вартість буде встановлена ​​додатково.

Як наголошується, в минулому році українські прикордонники запобігли незаконному вивезенню через кордон майже 600 кг бурштину, а в першому кварталі 2021 - понад 110 кг.