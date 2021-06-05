Єфросиніна розповіла, як ледве не втратила доньку

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла страшну історію, яка трапилася 12 років тому під час відпочинку в Австрії. Артистка зізналася, що її донька Нана розбилася на лижах, повідомляє Обозреватель.

За словами Єфросиніної, коли її доньці Нані було 5 років, вони вирушили на відпочинок, кататися на лижах. В один момент вона побачила, як її дитина лежить, а з голови стікала кров, згадала історію з життя Маша під час бесіди з Наталкою Денисенко в програмі " Іспит ".

"Їй було п'ять років і вона розбилася на лижах. Вона лежала, у неї по шолому стікала кров з голови і вона не рухалася. Я думала, що це все ... але її врятували. Шолом врятував, до речі" , – розповідала телеведуча.

За словами Маші, у Нани були пошкоджені всі кінцівки. Дівчинка кілька місяців провела в клініці, де її рятували лікарі. Крім того, Єфросиніна зі сльозами на очах додала, що з тих пір жодного разу не була в горах.

Варто відзначити, що Маша Єфросиніна виховує в шлюбі зі своїм чоловіком Тимуром двох дітей: 17-річну Нану (2004 рік) і 7-річного сина Олександра (2014 рік).

Нагадаємо, Марія Єфросиніна – українська телеведуча, акторка, громадський діяч, ідейний натхненник серії благодійних заходів Charity weekend, Почесний посол ООН в області народонаселення на Україні. Телевізійну кар'єру розпочала в ранковому шоу "Підйом", яку вела разом з українським актором Юрієм Горбуновим.