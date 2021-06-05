Припаркувати автомобіль в Києві стане простіше

Доопрацьоване додаток буде зручно як водіям, так і владі столиці, повідомляє Автоцентр.

У великих містах України знайти вільне місце для паркування досить складно. Іноді пошуки перетворюються в справжній квест, який займає багато часу і далеко не завжди завершується успішно. Найбільш гостро ситуація, зрозуміло, в Києві.

Незважаючи на величезну кількість комунальних та комерційних стоянок, припаркуватися в столиці України, особливо в центральній частині міста, практично неможливо. Автомобілістам доводиться по кілька разів об'їжджати потрібний район, щоб знайти вільне місце. Для того, щоб спростити водіям завдання і звільнити час, на базі сервісу «Київ Цифровий» запрацює нова програма.

Це буде свого роду онлайн-карта, на яку нанесуть всі діючі в Києві парковки, паркінги та стоянки. За допомогою програми водії зможуть швидко перевірити наявність вільних місць в потрібному районі. Крім того, через цей сервіс можна буде оплатити послугу парковки, а також штрафи за порушення правил.

На думку творців програми, це допоможе знизити кількість припаркованих на узбіччі і на тротуарах автомобілів. Адже часто водії ігнорують ПДР і залишають свої машини в недозволених місцях саме через неможливість знайти вільне місце на стоянці. До того ж сервіс послужить якимсь цифровим інструментом для керівництва міста. З його допомогою можливо буде провести моніторинг кількості парковок в Києві і їх завантаженість, і, в разі необхідності, організувати додаткові.