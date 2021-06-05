У США назвали теми переговорів Байдена і Путіна

Президенти США Джо Байден і РФ Володимир Путін обговорять питання стратегічної стабільності. По цій темі їх позиції частково збігаються, повідомляє Кореспондент.

Про це заявив старший директор по Росії та Центральної Азії Ради національної безпеки США Ерік Грін.

"Питань дійсно буде багато. Одна з тем, за якими наші позиції частково збігаються, - це стратегічна стабільність... США і Росія знаходяться в ситуації, коли можуть почати діалог на високому рівні" , - сказав він.

Зокрема, Грін зазначив, що мова йде про діалог щодо зменшення кількості наступальних озброєнь.

Крім того, за словами Гріна, іншими темами зустрічі будуть кібербезпека, утримання Росією громадян США, актуальна повістка по Україні, Білорусі, Ірану, Північної Кореї, Сирії, Афганістану, Арктиці, зміни клімату.