Андрій Шевченко покине збірну України

Колишній тренер київського "Динамо" і будапештського "Ференцвароша" Сергій Ребров повинен стати наступним наставником збірної України. 47-річний фахівець змінить на цій посаді Андрія Шевченка, повідомляє Обозреватель.

Про це розповiв агент Реброва Шандор Варга. Як заявив він в інтерв'ю csakfoci.hu﻿, президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко назвав саме Сергія Станіславовича майбутнім тренером "жовто-синіх".

Шандор Варга представляє інтереси Реброва. Джерело: "Спорт-експресс"

"Збірна України реальна. Президент УАФ був в Будапешті на відкритті "Пушкаш Арени", де він мені, наприклад, сказав, що якщо піде Шевченко, за яким стежить "Мілан", то лише Ребров зможе бути таким тренером. Про це знав і Шевченко, і президент "Ференцвароша" Габор Кубатов. Тому що робота в національній команді значить більше, ніж робота в будь-якому клубі, так як мова йде про гру за свою країну" , – сказав Варга.