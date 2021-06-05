У Лисичанську 13-річна дівчинка зірвалася зі стіни та загинула

У Лисичанську Луганської області 13-річна дівчинка померла внаслідок падіння зі зруйнованої стіни занедбаного будинку, повідомляє УНІАН.

13-річна дівчина разом зі своїм 16-річним товаришем гуляли у занедбаній будівлі.

Піднявшись на 2-3 поверх, дівчинка намагалася пройти по зруйнованій стіні, але не втрималась та впала.

Від отриманих травм дитина померла на місці.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») тривають слідчі дії.

У поліції закликають батьків та всіх дорослих попереджати дітей про небезпеки, які можуть спіткати їх у недобудовах, зруйнованих спорудах та промислових зонах.