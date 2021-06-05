Суд визнав законним обрання Вірастюка нардепом

Дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87 правомірні. Велика палата Верховного суду скасувала рішення Верховного суду від 23 травня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Суд залишив в силі протокол ЦВК про результати виборів в УІО №87 (і пункти 1-2 постанови Комісії від 19 травня 2021 року)" , - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, 22 квітня ЦВК офіційно визнала перемогу Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на окрузі №87, що відбулися 28 березня. 2 травня Велика палата Верховного суду частково задовольнила апеляційну скаргу кандидата від партії "За майбутнє" Олександра Шевченка і визнала протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів. Також суд визнав протиправним і скасував протокол ЦВК від 22 квітня 2021 року, яким встановлено результати виборів і Вірастюк визнаний переможцем.

19 травня ЦВК, враховуючи рішення судів і позицію Великої палати Верховного Суду, прийняла рішення про визнання Вірастюка обраним за результатами довиборів без урахування результатів голосування на шести ділянках, на яких за результатами повторного підрахунку голосів було встановлено невідповідність кількості бюлетенів за кандидата Шевченко.

Верховний суд на засіданні в неділю, 23 травня, скасував протокол Центральної виборчої комісії України від 19 травня 2021 року про встановлення результатів проміжних виборів народних депутатів України в окрузі №87 та визнання Василя Вірастюка обраним депутатом.