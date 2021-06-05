Куди українці поїдуть на відпочинок цього літа

У ДАРТ анонсували проект з розвтику туризму для студентської молоді, повідомляє РБК-Украина.

Понад половина українців (53%) планують провести найближчу відпустку не за кордоном, а в Україні. А найпопулярнішими областями, куди планують поїхати туристи, виявилися Одеська, Закарпатська, Запорізька та Львівська.

Про це йдеться в оприлюднених результатах опитування в рамках дослідження туристичного ринку "Електоральні настрої. Щотижневий звіт", які озвучили на прес-конференції за участі Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Повідомляється, що 78,5% жителів України ще не були у відпустці цього року, а більш ніж половина відпустки навіть не планують. З них у двох третин просто не вистачає коштів кудись їхати. Найбільше серед тих, хто збирається відпочивати молоді люди віком 18-24 років.

Цікавить мотивація тих, хто має можливість, але не подорожує - ДАРТ

Дослідження та опитування у сфері туризму вкрай важливі для ДАРТ і всіх, хто працює в цій галузі, каже у коментарі Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

Розуміючи мотивацію громадян і проблематику, можна побачити майбутні точки зростання і запропонувати дієві механізми розвитку, конкретні продукти та маркетингові інструменти, зауважує вона.

"Наша принципова позиція є такою: лише туристична статистика і результати досліджень можуть бути основою для прийняття ефективних, економічно обгрунтованих, управлінських рішень. В умовах обмежених ресурсів нам потрібно дуже чітко визначити наші пріоритети й спрямувати туди усі зусилля" , - підкреслила очільниця відомства.

Фото: Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів (прес-служба)

За її словами, через це Агентство запланувало декілька як якісних, так і кількісних досліджень протягом цього року.

"Наприклад, нас цікавить мотивація людей, які мають можливість, але не планують відпочинок. Зрозуміти, що їх відштовхує, чого не вистачає, чим їх можна зацікавити тощо" , - пояснила Мар'яна Олеськів.

Найцікавіший, на її думку, висновок із дослідження - те, що досить велика частина населення з вищим рівнем доходу вибирає відпочинок у своїй власній країні (53%) та вважає Україну туристично привабливою (причому жінки більш оптимістично налаштовані, ніж чоловіки).

"Такі люди, скоріш за все, мають певний досвід подорожей іншими країнами, і вони можуть порівняти. Безперечно, тут є і вплив пандемії, але такий висновок є позитивним сигналом для всієї галузі. Другим надихаючим висновком цього дослідження є те, що молодь в Україні планує активні подорожі (близько 58% запланували відпустку в цьому році)" , - вважає вона.

Фото: Значна частина українців збираються відпочивати в межах своєї області (pixabay.com)

Наше завдання - збільшити цей відсоток, бо коли люди активно подорожують в молодості, то пізніше вони будуть привчати до цього і свої сім'ї, своїх дітей. Це стане основою для формування культури подорожей Україною. Ми цього року плануємо запустити пілотний проєкт щодо стимулювання подорожей для студентської молоді", - анонсувала Мар'яна Олеськів.

Лише кожен десятий планує подорож за кордон

Голова ДАРТ вважає, що у цьому контексті потрібно працювати над розвитком міського туризму, оскільки кількість видатних пам’яток, які можуть порекомендувати респонденти, дуже невелика. Хоча майже в кожному відносно великому місті є що подивитись, як провести дозвілля і де смачно поїсти.

За даними дослідження, більш ніж половина респондентів (53,1%) планують провести відпустку в Україні, й лише кожен десятий - виїхати за кордон. Серед тих, хто планує відпустку в Україні - 44,5% прагнуть відпочивати за межами своєї області. Решта планує відпочивати вдома або в межах своїх областей.

Фото: Понад 40% українців рідко або взагалі ніколи не подорожує країною (pixabay.com)

Водночас 42,2% дуже рідко або ніколи не подорожують країною, і це різко залежить від віку. Серед категорії у віці 60+ - 40% взагалі не подорожує. Тому фокус на стимулюванні подорожей буде також на пенсіонерах і людях старшого віку, каже голова ДАРТ.