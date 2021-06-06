Гороскоп на 6 червня: що чекає всі знаки зодіаку

Якщо ви хочете провести завтрашній день спокійно і гармонійно, то зірки радять вам по можливості взагалі не братися за будь-які великі і, тим більше, відповідальні справи. Нехай з боку це виглядає як лінь, але набагато краще втратити один день, ніж, взявшись за якусь важливу справу, наламати дров, повідомляє УНІАН.

Овен

Овен ризикує на власному досвіді відчути всі тяготи сибаритства і епікурейства. Утриматися від спокуси обтяжити свою фігуру і совість якимось смачним висококалорійним блюдом буде особливо важко. Так що, якщо Овен налаштований на боротьбу з кілограмами, завтра йому краще не з'являтися в тих місцях, де смачно пахне.

Телець

У Тельця день обіцяє пройти згідно з відомим девізом: "все або нічого". Якщо Телець піддасться спокусі довше поспати і нічого не робити взагалі, то день пройде хоч і без великих досягнень, проте спокійно. Але вже якщо завтра він візьметься за справи, то пилюку при цьому може підняти таку, що мало не здасться.

Близнюки

День у Близнюків пройде під знаком пасивності і розслаблення. Втім, це буде дуже гармонійна пасивність. При будь-якій можливості розслабитися і нічого не робити, Близнюки із задоволенням віддадуться цьому заняттю. І це завтра буде найправильнішим рішенням.

Рак

З самого ранку Раку може не давати спокою якась глобальна ідея. Рак буде обмірковувати її цілий день, виношуючи, як мати виношує дитину, проте, швидше за все, до самого вечора з цієї ідеї так нічого путнього і не народиться.

Лев

Лева практично в усьому може супроводжувати почуття невдоволення. Самі звичайні, повсякденні справи будуть просуватися з труднощами і пробуксовуванням, що оптимізмом наповнювати Лева явно не буде. Швидше за все, йому захочеться як-небудь вилити своє роздратування на тих, хто виявиться поруч (в тому числі і на близьких). Робити цього не слід, оскільки позитивного ефекту не дасть, а ось відносини зіпсувати може.

Діва

Діві захочеться як-небудь розгальмувати оточуючих і захопити їх чимось цікавим. Однак робити цього якраз не рекомендується! Так що краще вже завтра нікого не торсати, а зайнятися своїми справами.

Терези

Енергетичного потенціалу у Терезів буде не менше, ніж у динаміту! Питання тільки в тому, яке застосування цієї енергії знайдуть самі Терези. Якщо ваша діяльність буде спрямована в яке-небудь корисне русло, ви за один тільки день здатні зробити стільки, скільки інші не змогли б і за місяць. А ось якщо ця енергія буде спрямована кудись не туди?

Скорпіон

Скорпіону випадає рідкісна можливість зайнятися щасливим байдикуванням! Події в цей день сміливо можна пустити на самотік. Ну а без втручання Скорпіона все організується нехай і не відразу, зате само собою.

Стрілець

Стрілець може виявити в собі генеральські здібності! Принаймні, бажання покомандувати виникатиме протягом дня регулярно. При цьому нерозторопність оточуючих і їх бажання ухилитися від своїх обов'язків будуть викликати подив і дратувати Стрільця. Сам же Стрілець спритністю завтра теж відрізнятися не буде.

Козеріг

В голові у Козерога міцно оселиться думка про те, що статус – це гроші, і чим більше у вас грошей, тим міцніше ваше становище в суспільстві. Думка, звичайно, не нова, але оскільки питання свого суспільного статусу буде хвилювати Козерога з подвоєною силою, весь день він може провести в роздумах про те, як розбагатіти. За цими думками день і пройде непомітно.

Водолій

У Водолія все буде валитися з рук. Навіть самі елементарні справи по господарству завтра можуть перетворитися на тортури і випробування для нервів. Не те що пиріг, навіть проста яєчня в цей день може нещадно підгоріти, а тарілка – розбитися при митті. Так що по можливості краще звести всі домашні клопоти до мінімуму.

Риби

Риби можуть відчувати небувалий підйом духу і ентузіазм – на жаль, не завжди доречний. Зірки гороскопу схиляють до того, що Риби раз у раз будуть надихатися на різноманітні подвиги, ось тільки здійснення цих подвигів буде залишати бажати кращого. Якщо Риби не хочуть повторити долю того бідолахи, який на старанній молитві розбив собі лоб, їм буде корисно обмежити в цей день свою неприборкану спрагу діяльності.