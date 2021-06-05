Співробітники Apple відмовилися повертатися в офіс

Співробітники Apple виступили проти нового правила корпорації, яке зобов'язує їх з осені працюватиме з офісу не менше трьох днів на тиждень, повідомляє Лента.Ру.

Про це йдеться в листі співробітників чолі корпорації Тіму Куку.

У листі йдеться про відмову багатьох співробітників повертатися в офіс. У зверненні наголошується, що деякі співробітники вже були змушені написати заяву на звільнення.

"Багато хто з нас відчуває, що повинні вибирати між нашими сім'ями, нашим благополуччям і можливістю виконувати нашу кращу роботу і бути частиною команди Apple" , - пояснили вони.

Автори листа наголошують, що минулого року вони успішно виконували свої обов'язки поза офісом.

Вони також звернули увагу Кука на різницю в поглядах керівництва і персоналу компанії на віддалену роботу.

"Повідомлення про те, що"багато хто з нас хоче особисто зустрітися з колегами в офісі ", (...) здаються зневажливими і знецінювальними" , - підкреслили співробітники Apple.

2 червня стало відомо про лист Кука співробітникам, в якому він написав про доцільність роботи з офісу кілька днів в тиждень. Більш того, деяким командам доведеться приходити в офіс по чотири або п'ять днів на тиждень.