МАУ призупинила старт рейсів до Польщі: названо причину
Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) переглянула свої плани щодо відновлення польотів до Польщі з 18 червня 2021 року. Там вирішили, що рейси поки не здійснюватимуться, повідомляє Обозреватель.
Про це інформує пресслужба авіакомпанії. Уточнюється, що причиною стала ситуація, яка виникла у зв’язку з необхідністю обльоту території Білорусі, а також наступним перерозподілом пасажиропотоків, який спостерігається на цьому напрямку.
"МАУ уважно аналізуватиме ринок як прямих (point to point) пасажирів, які прямують з/до Польщі, і трансферних пасажирів, які прямують із пересадкою у Польщі або Україні", – йдеться у повідомленні.
Там запевнили, що в разі відновлення попиту, необхідного для мережі авіакомпанії, рейси буде відновлено.
Для пасажирів із квитками на фактично скасовані рейси рекомендували такі дії:
- зміна дати подорожі на рейси МАУ без оплати штрафу відповідно до тарифу в оригінальному класі протягом періоду дії квитка, за умови зняття обмежень аеропортом;
- обмін квитка на промокод із додатковим бонусом 25% на вебсайті МАУ;
- повернення коштів.
Звертаючись до пасажирів, у МАУ попросили стежити за новинами та розкладом рейсів на сайті авіакомпанії.
Нагадаємо: із 00:00 суботи, 5 червня (за центральноєвропейським часом) європейським національним авіаперевізникам заборонено літати в Білорусь. Тоді як літакам державних компаній РБ забороняється літати над країнами Євросоюзу.