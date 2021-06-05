МАУ призупинила старт рейсів до Польщі: названо причину

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) переглянула свої плани щодо відновлення польотів до Польщі з 18 червня 2021 року. Там вирішили, що рейси поки не здійснюватимуться, повідомляє Обозреватель.

Про це інформує﻿ пресслужба авіакомпанії. Уточнюється, що причиною стала ситуація, яка виникла у зв’язку з необхідністю обльоту території Білорусі, а також наступним перерозподілом пасажиропотоків, який спостерігається на цьому напрямку.

"МАУ уважно аналізуватиме ринок як прямих (point to point) пасажирів, які прямують з/до Польщі, і трансферних пасажирів, які прямують із пересадкою у Польщі або Україні" , – йдеться у повідомленні.

Там запевнили, що в разі відновлення попиту, необхідного для мережі авіакомпанії, рейси буде відновлено.

Для пасажирів із квитками на фактично скасовані рейси рекомендували такі дії:

зміна дати подорожі на рейси МАУ без оплати штрафу відповідно до тарифу в оригінальному класі протягом періоду дії квитка, за умови зняття обмежень аеропортом;

на рейси МАУ без оплати штрафу відповідно до тарифу в оригінальному класі протягом періоду дії квитка, за умови зняття обмежень аеропортом; обмін квитка на промокод із додатковим бонусом 25% на вебсайті МАУ;

із додатковим бонусом 25% на вебсайті МАУ; повернення коштів.

Звертаючись до пасажирів, у МАУ попросили стежити за новинами та розкладом рейсів на сайті авіакомпанії.

Нагадаємо: із 00:00 суботи, 5 червня (за центральноєвропейським часом) європейським національним авіаперевізникам заборонено літати в Білорусь. Тоді як літакам державних компаній РБ забороняється літати над країнами Євросоюзу.