Порошенко і Коломойський потраплять до реєстру олігархів

Вносити туди будуть володарів великих статків, які займаються політикою і мають вплив на ЗМІ, повідомляє Кореспондент.

Колишній президент Петро Порошенко буде негайно внесено до реєстру олігархів після прийняття відповідного закону, заявив глава Мін'юсту країни Денис малюська в передачі Свобода слова.

Законопроект про створення реєстру олігархів президент Володимир Зеленський вніс до парламенту 2 червня. Вносити туди будуть володарів великих статків, які займаються політикою і мають вплив на ЗМІ.

Як заявив малюська, Порошенко "автоматично потрапляє в реєстр", оскільки він є головою партії Європейська солідарність і нардепом Верховної Ради.

Міністр юстиції також заявив, що "точно потрапить до реєстру" бізнесмен Ігор Коломойський.

Законопроект Зеленського передбачає, що олігархам буде заборонено фінансувати політичні партії і брати участь в приватизації великої держвласності, а чиновникам потрібно буде обов'язково звітувати про факти своїх контактів з ними.