Найкорисніші продукти в червні: запасаємося вітамінами і зміцнюємо імунітет

У літній період потрібно запасатися вітамінами на весь рік вперед, тому що тільки в цей час можна в раціон включити по максимуму овочі та фрукти. Це допоможе відновити здоров'я після важкої зими та холодної весни й зміцнити імунітет до настання осені, повідомляє РБК-Украина.

Редис



У цьому овочі багато калію, кальцію, магнію, фосфору, заліза, вітамінів В, С, РР, рибофлавіну, нікотинової кислоти та тіаміну. Редис допомагає повернути красу обличчя, сприяє роботі серця, знижує рівень цукру в крові та є відмінною профілактикою раку товстої кишки. А ще - допомагає усунути неполадки в травленні та знімає набряки.

Цвітна капуста

У ній дуже мало калорій, але багато корисних речовин. Цвітна капуста відмінно засвоюється в організмі й містить мінеральні солі, вітаміни В, С, РР, Н, амінокислоти, кальцій, фосфор, натрій, магній, калій, залізо, пантотенову і фолієву кислоти. Корисна при запальних процесах на шкірі, допомагає швидше рости волоссю і виглядати здоровіше, шлунок така капуста налаштовує на правильну роботу. Ще вона знижує ризик розвитку раку і корисна при діабеті, бронхіті, хворобах нирках і печінці.

Огірок

У них міститься багато води та клітковини, а також вітаміни групи B, С, каротин, фолієва кислота, калій, фосфор, натрій, залізо, магній, цинк, хлор, мідь і мінеральні речовини. Огірки допомагають роботі ендокринної та серцево-судинної систем, оскільки в них багато йоду. Також вони покращують травлення, позбавляють від набряків, знижують тиск і вагу.

Патисон

У молодих патисонах міститься калій, мідь, кальцій, залізо, молібден, фосфор, цинк, вітаміни В і Е. У жовтих патисонах багато аскорбінової кислоти та каротину. Цей овоч покращує метаболізм, допомагає в роботі серця, нирок і печінки.

Кріп

Найкорисніша зелень навесні та на початку літа. У ньому містяться вітаміни А, В, С, РР, аскорбінова кислота, рибофлавін, тіамін, каротин, залізо, фосфор, калій, кальцій. Кріп допомагає травній системі, покращує лактацію, нормалізує тиск і цілюще впливає на зір.

Зелений горошок

У молодому горошку є вітаміни А, В, С, РР, білок, клітковина, мідь, цинк, калій, фосфор, залізо, кальцій і кобальт. Горошок може стати відмінним сечогінним і болезаспокійливим. Він запобігає інфаркти, онкологію, гіпертонію, цукровий діабет і допомагає омолодити організм.

Черешня

Одна з ранніх ягід, в якій містяться вітаміни групи B, С, Е, К, кальцій, залізо, магній, мідь, калій, марганець, йод, фосфор. Вона нормалізує обмін речовин, стимулює очищення організму від шлаків, допомагає при розумових навантаженнях, гіпертонії, ревматизмі, діабеті, кашлі, екземі та вугровій висипці.