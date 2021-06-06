Автомобілі Френка Сінатри: колекція легендарного артиста

Френк Сінатра – один із найвідоміших співаків та акторів у світі. Пік його кар’єри припав на золотий вік класичних американських автомобілів, повідомляє Обозреватель.

Подібно до життя Сінатри, його машини теж були вражальними та ідеальними для того часу. Френк дуже любив свої машини, і ось підбірка деяких із них.

Лейбл Capitol Records подарував Френку Ford Thunderbird. Джерело: PRX

На початку 1950-х, коли співоча кар’єра Сінатри ледь не зруйнувалася, він отримав свого другого "Оскара" і приголомшливий чорний Ford Thunderbird першого покоління, який для нього придбав американський лейбл Capitol Records. Френк любив цю машину і весь час із задоволенням їздив на ній. Кажуть, що артист навіть придбав ту саму модель у подарунок своїм найближчим друзям.

На Lincoln Continental Mark II артист їздив по Лас-Вегасу. Джерело: Вікіпедія

Ще одним улюбленим авто Сінатри став новий розкішний Lincoln Continental Mark II, випущений у 1955 році. Ексклюзивна модель була дуже дорогою на той час, але актор міг собі її дозволити. Хоча вона все одно стала збитковою для Ford. Його часто бачили за кермом дводверного автомобіля на дорогах Лас-Вегаса та Палм-Спрінгз.

Dual Ghia L6.4 створили на замовлення Сінатри. Джерело: Old Cars Weekly

До 1960 року Сінатра став одним із королів Лас-Вегасу. Співак і актор керував музичною індустрією разом із гуртом Rat Pack. Саме в ті роки вже неіснуючий американський бренд Dual Ghia вперше почав створювати індивідуальні авто на замовлення.

Спеціально для відомих людей вони побудували 26 унікальних автомобілів із вручну виготовленими кузовами від італійської студії Ghia на шасі Chrysler. У Френка був один із них. Ба більше, актор попросив модифікувати свій автомобіль, встановивши більш надійні компоненти і навіть резервний паливний насос, а також додаткові гальмівні магістралі.

Lamborghini Miura в улюбленому кольорі співака – антрацитовому помаранчевому. Джерело: Sunday Times Driving

Lamborghini Miura було придбано на святкування 54-річчя артиста. Автомобіль він замовив особисто у штабі Lamborghini. Антрацитовий помаранчевий був улюбленим кольором співака, тому спорткар був пофарбований саме так. Згодом Сінатра подарував машину своїй коханці.