Аваков попередив про провокації з боку Росії

У Харківській області пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів, які координуються міністерством внутрішніх справ (Нацполіціі, Нацгвардії, ГСЧС і Держприкордонслужби, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Ми говоримо про реальні загрози. (Президент РФ Володимир - ІФ) Путін вчора заявив про те, що перша нитка Північного потоку-2 добудована. Газ все ще транспортується нашим газопроводом і повинен транспортуватися деякий час далі, а потім, напевно, Путін захоче пустити газ в обхід України. Тому ми очікуємо ... що будуть провокації, спроби терактів на нашій ділянці газопроводу і тоді скажуть: "Дивіться, бачите, ось - тому пускаємо через Північний потік-2", - пояснив журналістам необхідність проведення таких навчань міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"І таких ситуацій, інформацій разведорганов у нас достатньо, тому ми, виходячи з цього, переглядаємо різні сценарії і підсилюємо реагування, в тому числі по об'єктах критичної інфраструктури, газової інфраструктури, греблях, дамбах і так далі", - додав він.

Раніше, 4 червня, аналогічні навчання пройшли в Сумській області.

Аваков анонсував, що такі навчання пройдуть в Маріуполі, а потім на Західній Україні.