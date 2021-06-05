У Росії засудили військовослужбовицю за шпигунство для України

У Росії до восьми років ув'язнення засудили військовослужбовцю Тетяну Кузьменко, затриману в окупованому Криму за підозрою в шпигунстві на користь України, повідомляє УНИАН.

Про це пише "Крим. Реалії" з посиланням на ТАСС.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону призначив 8 років ув'язнення з відтермінуванням відбування покарання на два роки військовослужбовиці Кузьменко, яку у квітні 2020 року затримали співробітники ФСБ в окупованому Криму за підозрою в діяльності «української розвідувально-диверсійної групи».

"Призначили 8 років колонії загального режиму з відтермінуванням до досягнення дитиною 14-річного віку. Справа була розглянута в особливому порядку і закритому режимі через матеріали, марковані грифом «цілком таємно", - повідомила прес-секретар суду Олену Катькало .

Жінка також позбавлена військового звання єфрейтор.

В суді також зазначили, що жінка визнала свою провину.

Зазначається, що вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Затримання "агентурної групи" у Криму: подробиці

У квітні 2020 року ФСБ Росії повідомила про затримання в окупованому Криму "агентурної групи" Головного управління розвідки Міноборони України.

Як стверджували в ФСБ, до складу групи входила жінка-військовослужбовець ЗС РФ, яка нібито передавала відомості, що містять державну таємницю, українській стороні в 2017-2018 роках. А також громадянин України, який нібито працював на українську військову розвідку.

Стосовно затриманих слідчим управлінням ФСБ Росії відкрито кримінальні справи про державну зраду і шпигунство. Громадянин України взятий під варту та відразу після арешту був етапований в московське СІЗО "Лефортово". Жінці, з урахуванням наявності у неї неповнолітніх дітей, судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За твердженням ФСБ, інформація про діяльність затриманих була отримана в рамках розслідування справи Дениса Кашука, засудженого у квітні 2020 року на три роки та вісім місяців за контрабанду і зберігання вибухових речовин, які він нібито зробив на замовлення української розвідки.