Мінськ готовий до діалогу з Україною

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив про готовність Мінська повернутися до партнерського діалогу з Україною, однак підкреслив, що зараз це залежить від позиції Києва, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Ми в будь-який час готові сісти за стіл переговорів з Україною і повернутися до того партнерського формату, який існував до цього. Але м'яч зараз на українській території", - сказав Головченко в інтерв'ю телеканалу "Білорусь 1" в суботу .

Він зазначив, що спроби білоруської сторони розпочати такий діалог поки не отримали належного відгуку Києва.