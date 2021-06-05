Мінськ готовий до діалогу з Україною
Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив про готовність Мінська повернутися до партнерського діалогу з Україною, однак підкреслив, що зараз це залежить від позиції Києва, повідомляє Интерфакс-Украина.
"Ми в будь-який час готові сісти за стіл переговорів з Україною і повернутися до того партнерського формату, який існував до цього. Але м'яч зараз на українській території", - сказав Головченко в інтерв'ю телеканалу "Білорусь 1" в суботу.
Він зазначив, що спроби білоруської сторони розпочати такий діалог поки не отримали належного відгуку Києва.
"Ми неодноразово пропонували українській стороні провести переговори, як це було раніше. У нас іноді траплялися тертя, але ми знімали питання, йшли на взаємні поступки і продовжували далі торгувати. На жаль, зараз всі наші спроби вийти на контакт з колегами, задіяти наявні механізми , не були сприйняті ", - сказав прем'єр Білорусі.