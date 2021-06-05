Українцям замість молока продають фальсифікат

Заготівельники і продавці молока в Україні часто вдаються до фальсифікації продукту шляхом додавання в нього мийних засобів. Такий метод запобігає скисанню і підвищує вміст жиру, повідомляє Обозреватель.

Про це розповів керівник Союзу молочних підприємств Вадим Чагаровський в ефірі програми "Споживач має право" на телеканалі "Україна 24". Він наголосив, що виробники молока не є фальсифікаторами, це вигідно тільки заготівельникам і продавцям.

"Мета – збереження нативних властивостей, а саме кислотності, для чого використовуються сода і мийні засоби, щоб молоко не було кислим. На смак це через невелику кількість речовин не відчувається, рецептори не можуть відчути, і люди купують це як звичайне молоко" , – розповів Чагаровський.

Більше мийних речовин, зазначив він, додають, коли здають молоко на промислову переробку. Вони є поверхнево активними речовинами, які показують наявність більшої кількості жиру в молоці, обманюючи методику, за допомогою якої визначають жирність продукту.

"Матеріально-фінансові розрахунки йдуть залежно від того, який жир. Тому заготівельники-фальсифікатори додають пральний порошок для того, щоб підняти вміст жиру в молоці. На підприємствах, які займаються розливом і переробкою молока, йде знезараження перекисом водню, тому там потрапляння мийних засобів неможливе" , – пояснив експерт.

Нагадаємо, за підсумками чотирьох місяців 2021-го року в Україні було вироблено 2 млн 519,3 тис. т молока, що на 5,2% менше порівняно з 2020 роком, коли за 4 місяці виробили 2 млн 656,6 тис. т. Водночас промисловий сектор майже не втратив позицій.

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