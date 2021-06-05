Кличко анонсував відкриття нової станції метро
У Києві планують відкрити нову станцію метрополітену вже в 2021 році. Про це розповів мер міста Віталій Кличко, повідомляє Интерфакс-Украина.
"Як мінімум одна станція в цьому році повинна бути відкрита. У нас все профінансовано, ніяких проблем не повинно бути", - сказав Кличко в суботньому інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", відповідаючи на питання будівництва станції на Виноградарі.
Він зазначив, що "неодноразово виїжджав на будівництво гілки метро. З 1300 метрів під землею вже більше 900 метрів прокладено. Залишилося ще кілька речей. Там трохи є порушення за термінами. Але компанія" Київметробуд "гарантує, що до кінця року ми зможемо відкрити станцію".
Також за словами київського градоначальника, будівництво станції метро на Троєщину в даний час неможливо без запуску Подільсько-Воскресенського моста.
"Без моста це метро побудувати неможливо. Міст з'єднує, тому що це не тільки міст. У" тілі "моста ще лінія метро. Зараз тривають проектні роботи, я не буду розповідати казок, але питання будівництва метро - це, я думаю, 4 5 років ", - зазначив Кличко.