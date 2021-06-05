Кличко анонсував відкриття нової станції метро

У Києві планують відкрити нову станцію метрополітену вже в 2021 році. Про це розповів мер міста Віталій Кличко, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Як мінімум одна станція в цьому році повинна бути відкрита. У нас все профінансовано, ніяких проблем не повинно бути", - сказав Кличко в суботньому інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", відповідаючи на питання будівництва станції на Виноградарі .

Він зазначив, що "неодноразово виїжджав на будівництво гілки метро. З 1300 метрів під землею вже більше 900 метрів прокладено. Залишилося ще кілька речей. Там трохи є порушення за термінами. Але компанія" Київметробуд "гарантує, що до кінця року ми зможемо відкрити станцію".

Також за словами київського градоначальника, будівництво станції метро на Троєщину в даний час неможливо без запуску Подільсько-Воскресенського моста.