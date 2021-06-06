В Україні зафіксовано менше тисячі випадків COVID-19

В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 937 нових випадків захворювання COVID-19, видужали - 8 330 осіб, померли 42 осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"6 червня 2021 в Україні зафіксовано 937 нових випадків захворювання COVID-19. Серед них - 50 дітей і 28 медпрацівників. Також за минулу добу: госпіталізовано - 994 людини; летальних випадків - 42; одужали - 4 516 осіб" , - повідомляє МОЗ України .

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в р .. Дніпропетровської (131), м Київ (102), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях.

Днем раніше 5 червня зафіксовано 1 897 нових випадків інфікування COVID-19, 4 червня було зафіксовано 2 266 нових випадків інфікування COVID-19, 3 червня повідомлялося про 2 581 новий випадок коронавірусу, 2 червня за добу зафіксовано 2 205 нових випадків інфікування COVID- 19.

Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок неділі склала 2 214 517 осіб, 51 182 пацієнтів померли 2 093 228 осіб одужали.