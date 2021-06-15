Чай за гороскопом: 12 видів напою для кожного знаку Зодіаку

Який чай треба приготувати, згідно з рекомендаціями зірок? З'ясувалося, Тельці, для яких важливі деталі, віддадуть перевагу чаю з бергамотом, а Раки, які обожнюють домашній затишок, – усіляким ягідним чаям, повідомляє Сьогодні.

Овен – чорний чай

Напористі Овни люблять надійність. Вони тверді, як кремінь. Насичений чорний чай, бажано без будь-яких добавок, – ідеальний для представників одного з найсильніших знаків зодіаку.

Телець – чай з бергамотом

Вони спокійні, прагнуть здобути положення в суспільстві, комфортно почуваються в міцній сім'ї. Для Тельців важливі деталі, в нашому випадку – аромат чаю. Ці люди вважають за краще натуральні чаї, але щоб у них була родзинка. Інакше ніяк.

Близнюки – зелений чай

Близнюки люблять усе екзотичне. Навіть зелений чай, який став для нас звичним, вони можуть вдосконалити різними методами заварювання, додаючи в нього несподівані інгредієнти. Словом, усе, як у житті Близнюків. Експерименти і дослідження – це їхнє все.

Раки – ягідні чаї (малиновий, полуничний)

Раки – люди домашні, їх важко витягнути в далекі поїздки, близькість рідних стін додає їм упевненості. Це люди настрою, комфортно почуваються в сім'ї, вони чуттєві, вразливі, мають загострену інтуїцію, не люблять міняти своє життя. Ракам рекомендуються такі затишні в усіх сенсах ягідні чаї.

Лев – чай масала

Тут є все – кориця, гвоздика, імбир, молоко, цукор. Леви люблять, коли все крутиться навколо них і щоб усі з ними рахувалися. Бажано, не сперечаючись. Ідеальні пропорції інгредієнтів у цьому напої – це порядок у всьому, до якого так прагнуть ці люди.

Діва – чай ​​матча

Цей вишуканий і екзотичний чай підходить для Діви, яка прагне досконалості всюди та навіть у своєму улюбленому напої. Цей міцний чай подарує їм необхідний комфорт і душевний спокій.

Терези – чай з молоком

І що більше молока буде в цьому чаї, то краще. Терезам необхідна рівновага в усіх сферах життя і навіть з чаєм. Їхній варіант – міцний гіркий чай, який вони нейтралізують правильною кількістю молока.

Скорпіон – імбирний чай

Цим дещо зухвалим у хорошому сенсі людям потрібна гостринка і терпкість. Імбирний чай бадьоритиме Скорпіонів, ну й розслаблятиме, бо по життю вони вкрай активні.

Стрілець – чай ​​сенча

Цей знак сонця, сповнений ентузіазму і пристрасті до подорожей. Стрілець жадає пригод і любить повеселитися. Чай сенча – японський чай і його вирощують під сонцем. Це кращий напій для Стрільців.

Козоріг – чай з мелісою

Кажуть, що меліса має унікальні здібності заспокоювати всіх, хто постійно напружений. Козероги – це ті люди, які зосереджені на собі та на своїх справах, чим ображають своє близьке оточення. Чай з мелісою допоможе їм вирватися з метушні та розслабитися.

Водолій – каркаде

Волелюбному знаку зодіаку потрібно щось, що заспокоює їхні творчі розуми і підживлює їхнє бажання бути незалежними і вільними. У цьому випадку допоможе каркаде.

Риби – трав'яний чай

Цьому чуйному знаку зодіаку потрібен чай, який заспокоїть нерви і принесе розраду душі. Цей чай знімає стрес і заспокоює, коли у вас поганий день або немає настрою.