Трамп розкритикував Байдена за скасування санкцій проти "ПП-2"

Експрезидент США Дональд Трамп розкритикував нинішнього президента Джо Байдена за те, що він і його адміністрація перестали перешкоджати будівництву російського газогону Північний потік-2, повідомляє Новое время.

Про це він завив на з'їзді республіканців Північної Кароліни.

"Адміністрація Байдена цінує Америку менше. 48 тисяч робочих місць були втрачені через ухвалене Байденом в перший же день президентства рішення скасувати будівництво трубопроводу Keystone XL. Він вирішив припинити будівництво нашого трубопроводу, але схвалив будівництво російського" , — сказав Трамп.

Республіканець також зазначив, що, хоча "ніхто не був такий суворий з Росією, як він", у нього були "дуже хороші відносини з президентом Росії Володимиром Путіним".