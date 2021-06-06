Еволюція автомобілів за 100 років у одному відео

Автомобілі масово почали виробляти в 1910-х роках. І за цей час вони значно еволюціонували, повідомляє Обозреватель.

Змінювалося все: дизайн, технології, двигуни, безпека тощо. І сам ринок за 100 років також неодноразово змінювався і постійно з’являлися нові тенденції. На YouTube-каналі Glam, Inc. опублікували відео з еволюцією автомобілів за останнє століття.

1910-і роки

Auburn 6-39 коштував 1345 доларів. Джерело: Glam, Inc.

Це Auburn 6-39 1917 року. Він мав шестициліндровий двигун на 39 кінських сил і від цих двох позначень і отримав свою назву. Він продавався за 1345 доларів. Компанія Auburn орієнтувалася на розкішні автомобілі і з часом стала нерентабельна, що призвело до її закриття в 1930-х.

1920-і роки

Model L була першою моделлю Lincoln. Джерело: Glam, Inc.

У 1917 році засновник Cadillac Генрі Ліланд пішов з компанії і створив новий бренд Lincoln. Першим його автомобілем був Model L, який дебютував у 1920 році. Потім у Lincoln почалися фінансові проблеми і у 1922 році компанію придбали Ford, але цю машину все одно продовжили випускати, хоч і з новим корпусом.

1930-і роки

Ford Model B вироблялася у 1932-1934 роках. Джерело: Glam, Inc.

В це десятиліття Ford випустив декілька бестселерів і став справжнім гігантом. Тут, ймовірно, зображена Model B, яка також стала дуже популярною. Це була оновлена версія Ford A, яка вироблялася у 1932-1934 роках, і потім була замінена Model 48.

1940-і роки

Chevrolet Master був найдорожчим автомобілем компанії. Джерело: Glam, Inc.

Chevrolet Master виробляли з 1932 до 1942 року. Цей автомобіль мав дуже багато різний версій і на той час був найдорожчим у марки. З 1940-го вийшла ще дорожча модель Master Deluxe.

1950-і роки

Dodge Wayfarer розганявся до 140 км/год. Джерело: Glam, Inc.

Dodge Wayfarer виготовляли з 1949 до 1952 року. Він був доступний у дводверних версіях з різними кузовами: родстер, бізнес-купе та седан. На фото зображений саме родстер, який в останній своїй версії міг розганятися до 140 км/год і набирав "сотню" за 17,4 секунд.

1960-і роки

Chevrolet Camaro після свого виходу став культовим. Джерело: Glam, Inc.

Перший Chevrolet Camaro вийшов у 1966 році і згодом став легендою. Ця модель випускалася аж до 2002 року, а в 2009 році її відновили з новою технічною базою. Перше покоління було доступне, як дводверне купе і дводверний кабріолет. Його базовий шестициліндровий двигун мав 140 к.с.

1970-і роки

Fiat 124 Sport Spider розділяв ходову частину з однойменним седаном та купе. Джерело: Glam, Inc.

Fiat 124 Sport Spider випускався протягом 1966-1985 років. Він розділяв більшу частину ходової частини разом зі своїми братами седаном 124 та купе 124. З останнім – ще й платформу та чотирициліндровий двигун.

1980-і роки

У 1980-х вийшло багато різних версій Porsche 911. Джерело: Glam, Inc.

Porsche 911 знають всі. Його виробництво почалося у 1966 році і триває досі. Протягом 80-х майже кожного року у нього виходила нова версія з новими типами кузову, двигунами або іншими специфікаціями, і для різних ринків.

1990-і роки

Toyota RAV4 створили на базі суперкара. Джерело: Glam, Inc.

Toyota RAV4 вийшов в Японії в 1994 році і позиціонувався, як автомобіль для молоді і активного відпочинку. Кросовер був створений на базі спорткара Toyota Celica GT-Four і мав три двері, хоча потім він став 5-дверним. Перше покоління отримало два варіанти 2,0-літрового двигуна на 135 та 178 к.с.

2000-і роки

Toyota Prius, який почав еру гібридних авто. Джерело: Glam, Inc.

Toyota Prius – перший в світі масовий гібридний автомобіль. Він має низький рівень вихлопів і малу витрату палива. Марка навіть через цю модель отримала нагороду від ООН за розробку дружніх до навколишнього світу автомобілів. Перша версія машини вийшла ще у 1997 році.

2010-і роки

Найвідоміший електрокар у світі – Tesla Model S. Джерело: Glam, Inc.

Tesla Model S вийшла у 2012 році і стала одним з найпопулярніших електрокарів у світі. Її перша версія з акумулятором на 40 кВт-год мала 382 к.с., розганялася до "сотні" за 6,5 секунд і могла проїхати на одному заряді 224 км.