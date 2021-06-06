Осадча похизувалася фото з дорослим сином-випускником

Українська телеведуча Катерина Осадча показала рідкісні кадри зі своїм старшим сином 19-річним Іллею. Знаменитість опублікувала кілька фото, зроблених під час випускного: хлопець закінчив Київську приватну міжнародну школу, повідомляє Обозреватель.

Нові кадри з'явилися на офіційній сторінці в Instagram Осадчої. На фото Ілля позує в мантії і з дипломом в руках. Сама ж Катя вибрала для такого заходу легку білу сукню.

"Мій випускник. Ніби тільки у мене був випускний, а вже в Іллі. І начебто тільки йшли в перший клас, а вже Ілля майбутній студент! Ілля, нехай доросле життя буде легким і щасливим, а я завжди поруч" , – написала в фотоблозі зірка.

Катя Осадча показала 19-річного сина Іллю. Джерело: Instagram Каті Осадчої

Катя Осадча опублікувала рідкісні кадри з випускного старшого сина. Джерело: Instagram Каті Осадчої

Катя Осадча позувала на фото зі старшим сином Іллею. Джерело: Instagram Каті Осадчої

Варто відзначити, що Осадча виховує двох дітей: 19-річного Іллю від першого шлюбу з бізнесменом Олегом Поліщуком і 4-річного сина Івана від свого нинішнього чоловіка Юрія Горбунова. Наразі Катя вагітна третьою дитиною, поки не повідомивши стать дитини. Осадча та Горбунов таємно одружилися 2017 року.