Байден: США готові протистояти викликам з боку РФ

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не прагне йти на конфлікт з Москвою. Однак водночас, за словами Байдена, США готові дати відсіч на виклики з боку Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться у статті американського президента в газеті The Washington Post.

Як пояснив Байден, у Білому домі прагнуть стабільних та передбачуваних відносин між Росією та США, зокрема у питаннях стратегічної стабільності та контролю над озброєннями.

"Тому я діяв негайно, щоб продовжити на п'ять років новий договір про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь та зміцнити безпеку США та світу" , - написав він.

Президент Байден зазначив, що Вашингтон не буде вагатися з відповіддю, якщо Москва у майбутньому завдасть шкоди США.