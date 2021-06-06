Столтенберг назвав серйозний виклик для НАТО

Співпраця Росії та Китаю стає все більш тісною і є "новим виміром і серйозним викликом" для Північноатлантичного альянсу, повідомляє Кореспондент.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Welt am Sonntag.

"Ми констатуємо, що Росія і Китай останнім часом дедалі тісніше співпрацюють як у політичному, так і у військовому плані" , - сказав глава Альянсу.

Він вважає, що Москва і Пекін координують свої дії в міжнародних організаціях, включаючи й ООН.

Генсек НАТО додав, що країни також проводять спільні маневри, польоти бойових літаків, морські операції, активно обмінюються досвідом у сфері використання бойових систем і контролю над інтернетом.

Єнс Столтенберг заявив, що на майбутньому саміті НАТО 14 червня в Брюсселі буде прийнято рішення щодо програми майбутнього розвитку НАТО-2030 яка покликана зміцнити Альянс і протистояти "зміні балансу сил і новим викликам у сфері політики безпеки".

До цих викликів глава НАТО відніс "перетворення Китаю в самовпевнену військову державу, зростання агресії з боку Росії, збільшення кібератак і поширення атомної зброї".

НАТО має намір продовжувати з РФ стратегію "стримування і діалогу". Що стосується підйому Китаю, то підкреслив Столтенберг, це загрожує "фундаментальною зміною в світовому балансі сил".