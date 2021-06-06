Зеленський сходив на шашлики з журналістами
Президент України Володимир Зеленський сходив на шашлики з журналістами. Так глава країни відзначив професійне свято працівників ЗМІ, повідомляє Сьогодні.
Фото відпочинку президент опублікував у соцмережах.
Зеленський зазначив, що смажили шашлики вони самостійно. На фото видно, що м'ясо готували на великих мангалах.
"Цього разу — шашлик, приготований власноруч, чудова погода і, як завжди, дружня атмосфера. Розмова без табу, гострі запитання і мої чесні відповіді. Приємно, що такі зустрічі стали вже гарною традицією", – написав він у публікації.