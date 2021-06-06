Президент України Володимир Зеленський сходив на шашлики з журналістами. Так глава країни відзначив професійне свято працівників ЗМІ, повідомляє Сьогодні.

Фото відпочинку президент опублікував у соцмережах.

Зеленський зазначив, що смажили шашлики вони самостійно. На фото видно, що м'ясо готували на великих мангалах.