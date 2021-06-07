Нудота і головні болі вранці опинилися ознаками смертельної хвороби

Симптомами пухлини мозку можуть бути не тільки головні болі, але і розлади мови й слабкість в тілі, розповів завідувач нейрохірургічного відділення Московського науково-дослідного онкологічного інституту Антон Зайцев, повідомляє Лента.Ру.

Головний біль як симптом пухлини мозку буде найчастіше проявлятися вранці, і може бути розпирала, що давить, що супроводжується нудотою, блювотою та запамороченням. Тим більше Зайцев радить перевіритися, якщо болі не проходять після прийняття анальгетиків.

Також часто у пацієнтів з пухлинами виникають проблеми з вимовою та розумінням слів, і зі слабкістю в кінцівках.

Нейрохірург підкреслив, що велика пухлина може довго не проявляти себе. Це залежить від її розташування. Що знаходяться близько до оболонки головного мозку, де багато нервових закінчень, почнуть проявляти себе рано, а пухлини, що розвиваються глибинно, виростуть до великих розмірів і ніяк себе не проявлять.

Антон Зайцев зазначив, що причини виникнення пухлин мозку поки не виявлені, але вони точно не пов'язані з травмами голови.