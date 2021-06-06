Україна ввійшла до п'ятірки європейських країн за смертністю від коронавірусу

За минулу добу Україна знову потрапила в топ-5 європейських країн за кількістю померлих від коронавірусу, повідомляє Страна.ua.

Про це свідчать дані Worldometers.

Всього за останню добу на планеті від коронавірусу померли 392 000 осіб. Найбільше випадків у Індії, Бразилії та Колумбії.

Крім того, Україна серед країн світу займає 30 місце за кількістю нових заражень. І 4 позицію за смертністю серед країн Європи.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 червня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 40 101 особу, що на 10 тисяч менше, ніж днем раніше.