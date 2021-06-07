Жіночий гороскоп на тиждень із 7 по 13 червня

Гороскоп на черговий тиждень червня допоможе представницям Знаків Зодіаку залучити в життя позитивні зміни й обійти пастки долі, повідомляє Слова і Фрази.

Жінка-Овен

У дам-Овнів на цьому тижні буде безліч приводів для занепокоєння, і щоб необґрунтована тривога не стала причиною проблем, вогненним Овнам важливо зберігати спокій, щоб не упустити перспективні можливості і не наробити помилок, приймаючи поспішні рішення. Після 10 числа, коли завершиться коридор затемнень, Овнам буде спокійніше.

Жінка-Телець

Дамам цього Знака доведеться пережити невелику бурю, яка завершиться після 10 червня, проте астрологи рекомендують залишатися напоготові. Покупки, спонтанні поїздки і раптова зміна планів можуть спричинити новий виток проблем.

Жінка-Близнюки

У жінок-Близнюків на цьому тижні можуть виникнути затримки в роботі і невелика напруга в спілкуванні з діловими партнерами. Астрологи рекомендують дамам цього Знака почати тиждень із запланованих справ і відмовитися від спонтанності. Різка зміна планів не піде на користь, а необдумані покупки можуть зіграти злий жарт з фінансовим становищем.

Жінка-Рак

У дам-Раків на цьому тижні вийде набути впевненості в собі і завдяки прекрасному настрою з легкістю справлятися з будь-якими негараздами. Астрологи рекомендують представницям цього Знака направити енергію в річище вирішення старих питань, пошуку нових цікавих знайомств і завершення поточних справ. Нові плани поки краще відкласти, щоб не зіткнутися з неприємностями.

Жінка-Лев

Левицям астрологи рекомендують не противитися змінам, які вже готові увірватися в їхнє життя. На цьому тижні дамам цього Знака важливо навчитися визначати людей з поганими намірами, щоб відмовитися від їх пропозицій на користь дійсно цікавих перспектив. Увага до інтуїції і відсутність поспіху допоможуть залучити в життя позитивні події.

Жінка-Діва

У Дів на цьому тижні зростає ймовірність зіткнення з людьми, здатними завдати шкоди їхнім справах і настрою. Астрологи рекомендують відмовитися від розголошення своїх планів і довіри незнайомцям, щоб виключити неприємності. Удача буде на боці тих представниць Знака, хто не тільки вміє розпізнавати небезпеку, але і відмовиться від довіри чуткам і неперевіреній інформації.

Жінка-Терези

Дамам-Терезам астрологи рекомендують присвятити цей тиждень підвищенню освіти. Це час підходить як для відновлення навчання, так і для перекваліфікації або отримання нових знань у своїй галузі. Успіх не змусить себе чекати, якщо не сумніватися у своїх силах і не відкладати важливі рішення на невизначений термін. Доречною буде і допомога з боку мудрих наставників, і представницям цього Знака не варто відмовлятися від підтримки.

Жінка-Скорпіон

Жінок-Скорпіонів чекає не найпростіший період, коли негативні риси характеру можуть вийти на перший план і вельми ускладнити шлях до успіху. Сварки і з'ясування відносин навряд чи допоможуть залучити позитивні зміни, тому астрологи рекомендують почати тиждень з практик по досягненню внутрішньої рівноваги. Боротьба за своє щастя починається з себе, і це важливо пам'ятати в період коридору затемнень.

Жінка-Стрілець

Жінкам-Стрільцям встати на шлях до щастя допоможе проста установка: вміння бути щасливими попри обставини. На цьому тижні астрологи рекомендують обходити стороною тих, хто налаштований негативно, не вірити чуткам і виховувати в собі впевненість. Це допоможе без зусиль досягти успіхів у діловому середовищі й особистому житті, а також поліпшити свою репутацію.

Жінка-Козоріг

Козороги на цьому тижні будуть схильні до смутку і нудьги, які будуть викликані надмірною совісністю. Астрологи рекомендують жінкам цього знака не картати себе за помилки в минулому - найкраще пробачити себе за недоліки, але запам'ятати промахи, щоб у майбутньому не робити подібного. Зберегти позитивний настрій вийде за рахунок приємних дрібниць: зміни іміджу, покупки обновок і невимушеного спілкування з друзями.

Жінка-Водолій

Дамам-Водоліям астрологи рекомендують більше часу присвячувати собі. На цьому тижні галасливі компанії будуть заважати, тому так важливо знаходити час для того, щоб зібратися з думками, відпочити і самостійно знайти рішення для проблем. Самота стане порятунком для тих, хто відчуває перепади настрою.

Жінка-Риби

Дамам-Рибам астрологи рекомендують звернути увагу на невирішені проблеми або питання, пов'язані з особистим життям. Усе, що тягнеться з минулого, мучить і не дає спокою, не дасть прийти позитивним змінам. Впоратися з емоціями допоможуть фізичні навантаження, а також наведення ладу у своєму будинку. Незавершений ремонт, генеральне прибирання, позбавлення від старих речей допоможуть Рибам відчути себе на порозі нових відкриттів.