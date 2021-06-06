У Мінекономіки розповіли, коли оновлять угоду про асоціацію з ЄС

Заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка розповів про роботу над оновленням угоди про асоціацію з Європейським союзом. Він очікує, що до жовтня буде оновлено тарифну частину угоди, повідомляє РБК-Україна.

За словами Качки, українська сторона разом з європейськими експертами продовжують працювати над оновлення угоди з Євросоюзом. Робота ведеться, зокрема, над торговою частиною.