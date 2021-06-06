Стало відомо про закриття неба над Женевою на час саміту США і РФ

Під час російсько-американського саміту, який пройде 16 червня, небо над Женевою буде закрито, повідомляє Лента.Ру.

За даними видання, наразі швейцарське федеральне управління цивільної авіації (BAZL) спільно з ВПС країни й іншими уповноваженими державними органами.

При цьому в BAZL підкреслили, що даний процес «добре налагоджений», оскільки у задіяних організацій є великий досвід у сфері безпеки на тлі проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі, куди щорічно запрошуються провідні керівники бізнесу, політичні лідери, провідні мислителі і журналісти.

Зустріч президентів Росії і США пройде 16 червня в Женеві. У Білому домі раніше повідомили, що однією з тем, обраних Байденом для розмови з Путіним, стане кібербезпека. У свою чергу в Кремлі відзначили, що фіксованого порядку переговорів Путіна і Байдена немає.