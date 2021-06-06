В Україні створять нові туристичні маршрути

Недавно в Україні презентували дослідження, яке демонструє настрої українців щодо подорожей у власній країні та за кордон, повідомляє РБК-Україна.

У ньому йдеться, що понад половина опитаних (53,1%) планують відпустку в межах України, а за кордон поїхати планує тільки кожен десятий.

Дослідження дало низку позитивних сигналів, каже голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів. Наприклад, те, що більш ніж половина українців планують відпочинок саме в Україні.

Однак у списку цікавих українцям областей взагалі не опинилося багатьох регіонів.

"Водночас ми бачимо за результатами дослідження, що деякі області з величезним потенціалом знаходяться в кінці рейтингу регіону відпочинку. І це привід місцевій владі та бізнесу задуматись над створенням сучасних туристичних продуктів та промоцією своїх регіонів. Залучення туристів, неважливо - іноземних чи внутрішніх, має стати метою внутрішньої конкуренції між регіонами. І це той випадок, коли вона піде на користь усім" , - впевнена глава відомства.

"В Україні слабко розкритий туристичний потенціал природних парків"

Найбільш поширений транспорт під час мандрівок для наших туристів - власне авто (33,1%), стільки ж подорожує автобусами та маршрутками, але лише кожен п’ятий подорожує залізницею.

Потрібно розвивати величезний потенціал для розвитку подорожей залізницею. Також повністю відкрита сторінка щодо мандрівок авіа- та водним транспортом в Україні, вважає очільниця ДАРТ.

Фото: Мезинський національний природний парк у Чернігівській області (uk.wikipedia.org)

"На мою думку, тут будуть перспективними комплексні варіанти: прилетів в регіон літаком або добрався залізницею, взяв авто в оренду. Або як варіант - привіз його з собою залізницею в спеціальному вагоні-автовозі.

Ми тісно співпрацюємо з "Укрзалізницею" та "Укравтодором", українськими аеропортами щодо розвитку пріоритетних для туризму напрямків. Найближчим часом плануємо запустити пілотний проєкт водних маршрутів "Київ-Канів-Київ" , - анонсувала вона.

Фото: Хотинська фортеця у Чернівецькій області (pixabay.com)

Крім того, дослідження стало ще одним доказом того, що в Україні слабко розкритий туристичний потенціал природних парків, підкреслила голова відомства.